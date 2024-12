Bandiere a mezz’asta all’Erix per la scomparsa di Rosalia Giannini: “Cuore infinito e intelligenza fuori dal comune”

Il Circolo della vela Erix di Lerici piange la socia Rosalia Giannini, scomparsa all’età di 77 anni. “La nostra Rosi ci ha lasciato, un dolore immenso per tutti quelli che hanno avuto il privilegio della sua amicizia, donna dal cuore infinito e dell’intelligenza fuori del comune. Non ha mai smesso di frequentare il Circolo dagli anni 70 e ancora adesso la ritrovavamo spesso in compagnia delle sue amiche a pranzo in barca o in terrazza”, la ricordano dall’Erix. Consulente del lavoro, vedova dell’avvocato Mariano Borsi di Sarzana, è stata anche importante figura della Confartigianato spezzina.

Per salutarla, domani al Circolo Erix la fredda tramontana farà sventolare la bandiera a mezz’asta. “Da oggi ha ritrovato tanti suoi e nostri amici che veleggiano lassù – dicono ancora dall’Erix -. Ci stringiamo in un forte abbraccio a Luca, Annalisa e Federico”.

L’ultimo saluto venerdì 27 dicembre alle 15 nella concattedrale di S. Maria Assunta di Sarzana.

