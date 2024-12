Bando Più Caruggi, vince il progetto “Après Cargo”: performance, artigianato e giochi nei vicoli

Genova. È stata pubblicata sul sito del Comune di Genova, a questo indirizzo, la graduatoria del Bando (Più) Caruggi (promosso dalla direzione di area Sviluppo Economico e Promozione all’interno del Piano Integrato Caruggi, per la valorizzazione e la rigenerazione urbana del Centro storico di Genova) per progetti di innovazione urbana, finanziato dalla Fondazione Carige (fino a 35.000 euro – a fondo perduto, nella forma degli aiuti in regime di de minimis – con compartecipazione del proponente di 5.000 euro), che grazie ad iniziative di animazione territoriale incentivino l’inclusione attraverso l’intrattenimento e la socialità.

Il proponente vincitore è una start-up innovativa che ha presentato un progetto, denominato “APRÈS CARGO”, incentrato sull’area bersaglio del sestiere di Prè. Attraverso performance dal vivo, artigianato, musica, installazioni, giochi, laboratori, scambi/restituzioni con la cittadinanza, APRÈS CARGO costituirà una rete diretta, chiara e consapevole con il territorio proponendo il coinvolgimento delle attività commerciali di Prè, che diventano teatro di performance musicali (DJ Set, cantautori, formazioni jazz) come a comporre una Casba sonora durante la giornata. Lungo le vie il pubblico si muoverà tra le performance, mentre nelle piazze troverà luoghi di sosta per partecipare a laboratori di artigianato, assistere a composizioni artistiche estemporanee, presentazioni di libri.

