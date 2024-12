Calcio/ La Virtus Entella lancia la sua canzone di Natale

Dall’ufficio stampa della Virtus Entella

Non sarà Last Christmas o Feliz Navidad e neppure Jingle Bells, ma da oggi anche l’Entella lancia il suo brano di Natale. I biancocelesti, infatti, hanno indossato le cuffie e si sono messi in gioco anche fuori da quel rettangolo verde che li ha visti protagonisti in questa prima parte di stagione, diventando, per l’occasione, dei veri e propri cantanti. Nasce così “La voglia di sognare”, un brano inedito scritto da Fabrizio e Nicolò Pagliettini, arrangiato da Corrado Barchi e inciso a Cavi di Lavagna nello studio di registrazione di Enrico Pianigiani. I protagonisti? Calciatori e staff tecnico della prima squadra. Si parte con l’inconfondibile voce di mister Gallo, per poi passare alle strofe da solisti di Giovanni Di Noia, Davide Bariti, Andrea Paroni, il capitano Luca Parodi, Claudio Santini, Andrea Franzoni, Andrea Tiritiello e una frase finale cantata dagli attaccanti Guiu, Casarotto, Castelli e Thioune. Tutti gli altri ragazzi presenti come coristi nel ritornello. Il brano, pubblicato con un videoclip sul canale YouTube del club, nelle prossime ore sarà rilasciato anche su Spotify. Il Natale inteso come un momento di gioia e felicità, un momento nel quale, come dice la canzone, anche un pallone si può trasformare nel dono più prezioso, la voglia di sognare.

La canzone può essere ascoltata qui: https://www.youtube.com/watch?v=BsbbWFko4h8

» leggi tutto su www.levantenews.it