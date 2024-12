Dall’ufficio stampa di Confesercenti Genova

Ultimo appuntamento dell’anno, sabato 28 e domenica 29 dicembre, con “Tipicamente Chiavari”, il mercatino agroalimentare a cura di Confesercenti Genova e patrocinato dal Comune che ogni mese porta in via Rivarola decine di banchi di prodotti tipici a chilometro zero e indicazione geografica protetta.

