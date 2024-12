Sta per iniziare il corso per “manutentori del verde”, figura altamente qualificata che necessita di un percorso di formazione appositamente studiato. Al termine dello stesso il 10 aprile verrà rilasciato l’attestato di qualifica professionale riconosciuto a livello nazionale. Il manutentore del verde allestisce, sistema, cura aree verdi, aiuole, parchi, alberature e giardini pubblici e privati; egli cura la predisposizione del terreno ospitante, la messa a dimora delle piante sino alla realizzazione dell’impianto e alla successiva gestione, applicando le necessarie tecniche colturali e fitosanitarie, gestisce le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la potatura delle specie ornamentali in osservanza anche alle “linee guida” per la gestione del verde urbano. Una figura capace di applicare principi di difesa fitosanitaria ai vegetali nei limiti delle leggi in vigore, ed in grado di recuperare e di smaltire correttamente sfalci e potature. La durata del corso è di 180 ore totali, delle quali 120 di lezioni teoriche erogate in presenza presso la sede in via Fontevivo 19 e 60 di lezioni pratiche presso un’azienda agricola, con frequenza obbligatoria e un margine di assenze consentite pari al 20 %. E’ ancora possibile iscriversi per prendere parte alle lezioni dal 7 gennaio. Per informazioni potete rivolgervi all’Ufficio Formazione Confartigianato, tel. 0187286604-69 oppure scrivere all’e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

L’articolo Corso di manutentore del verde in Confartigianato: lezioni dal 7 gennaio proviene da Città della Spezia.

