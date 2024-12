Gli auguri del presidente Paolo Figoli agli imprenditori: “Siate artigiani di futuro con la forza dell’intelligenza creativa”

Quest’anno, come sempre, con il vostro impegno e la vostra passione, avete dimostrato la forza dell’impresa diffusa sul territorio. Ogni giorno contribuite a creare valore non solo per le vostre aziende, ma per tutta la comunità della Spezia. Confartigianato vi è accanto, orgogliosa di rappresentare, tutelare e promuovere l’eccellenza del vostro lavoro, simbolo di qualità, creatività e tradizione, aperta all’innovazione e dentro le transizioni. Sono valori che ci sono stati riconosciuti da Papa Francesco e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso degli incontri nazionali avuti quest’anno”. Un messaggio di auguri agli imprenditori spezzini e alle loro famiglie da parte del Presidente di Confartigianato Paolo Figoli. “Anche nel 2024 abbiamo scelto di investire sul talento e sul saper fare che ci distingue nel mondo. È proprio questa volontà di crescere con responsabilità e rispetto per le tradizioni che ci rende unici. Essere ‘artigiani’ di un futuro migliore vuol dire, per noi, essere impegnati a costruire un modello di sviluppo sostenibile, inclusivo e a misura d’uomo. Abbiamo valorizzato i giovani e le professionalità dei nostri dipendenti, destinando al welfare aziendale oltre 30.000 euro, affinché siano sereni e possano dimostrarlo nel loro lavoro in favore delle imprese. Invito i colleghi imprenditori a guardare con fiducia al nuovo anno, consapevoli del contributo che ognuno di voi offre ogni giorno, in silenzio, con dedizione e amore per il proprio mestiere alla nostra provincia. Siamo, e continueremo ad essere, una famiglia unita e numerosa nella missione di realizzare una provincia che ha nelle mani e nell’intelligenza creativa degli artigiani il ‘motore’ del suo futuro. Vi auguro di vivere queste festività con serenità e di affrontare il nuovo anno con la stessa energia, passione e visione che vi contraddistingue”

L’articolo Gli auguri del presidente Paolo Figoli agli imprenditori: “Siate artigiani di futuro con la forza dell’intelligenza creativa” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com