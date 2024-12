Gli ultras preparano una coreografia con 4.000 bandierine per il ritorno in Curva Ferrovia

Quella di giovedì sarà una partita dal sapore particolare per il pubblico della Curva Ferrovia del Picco, che dopo quattro partite in Piscina torneranno finalmente nel luogo simbolo del tifo aquilotto. Un’occasione speciale per la quale gli ultras della Curva metteranno a disposizione 4000 bandiere “da sventolare sia come coreografia nel momento in cui le squadre entreranno in campo, sia durante la partita per dare il massimo sostegno ai ragazzi in campo”. Le bandiere, che resteranno come ricordo di una giornata speciale, saranno distribuite all’ingresso ad offerta libera.

