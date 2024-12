Il Vadino perde il derby a testa alta, Feroleto: “Orgogliosi di avere una rosa di giovani di Albenga, oggi non ho visto differenze”

Albenga. Il Vadino continua a non trovare continuità in campionato nonostante il loro gioco molto propositivo e ostico da affrontare. Anche contro la San Filippo Yepp nel derby, nonostante la sconfitta per 1 a 0, i giocatori di Poggi hanno espresso un buon calcio durante l’arco della partita, rimanendo anche lucidi nel momento in cui si è ripresa la gara dopo il grave infortunio di un loro compagno.

Al termine dei novanta minuti regolamentari però, il tabellino è a sfavore degli arancioneri. Una rosa molto giovane anzi, la più giovane del campionato, rifondata da zero in estate dal dirigente del club Emanuele Feroleto dopo il cambio di presidenza. Il club non si è mai nascosto, in estate il dirigente della squadra ha sempre affermato come l’obiettivo di questa stagione fosse la salvezza, visto il drastico cambiamento sia in ottica squadra che dirigenziale.

