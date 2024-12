In sala Dante la serata “Aspettando Sanremo”, cantano docenti, studenti e familiari del Liceo Costa. Come votare

“, serata canora che si terrà il, alle 20:30, in sala Dante, con il patrocinio della, dele del, nasce dal desiderio di celebrare i testi e le canzoni più belle e significative dello storico Festival di Sanremo, la manifestazione più amata e rappresentativa della musica italiana. Durante la serata, esibizioni, interpretate da studenti, docenti, familiari del Liceo Costa e ospiti a sorpresa. Il repertorio spazierà dai grandi classici del passato ai successi più recenti, permettendoci di rivivere parole e melodie che hanno accompagnato intere generazioni. “Aspettando Sanremo” prevede, inoltre, momenti di riflessione e approfondimento: verranno letti e commentati i testi dei brani ritenuti più significativi della storia del Festival, apprezzandone la profondità e la poesia.

La selezione dei testi e delle canzoni avverrà in due fasi: la prima ha valore preselettivo e prevede la votazione qui dove viene richiesto di selezionare il testo più bello e la canzone più bella. Approderanno in finale i primi sei testi e la canzone con il maggior numero di preferenze, che entrerà di diritto a concorrere in gara con le altre già individuate. È possibile votare dal 24 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025. La seconda fase, che decreterà il testo e le canzoni vincitori, avverrà in tempo reale nel corso della serata, attraverso la votazione del pubblico in sala e di una giuria. L’evento ha diversi obiettivi: promuovere la cultura musicale italiana, valorizzando il patrimonio storico-artistico del Festival di Sanremo; coinvolgere la comunità locale, offrendo un’opportunità di incontro e condivisione; promuovere l’educazione musicale, stimolando una maggiore consapevolezza del valore letterario delle canzoni.

Le modalità di prenotazione dei posti per la serata del 24 gennaio, saranno comunicate prossimamente sul sito www.liceocosta.edu.it