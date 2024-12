Savona. La savonese Aurora Scarsi insieme ad Alessandro Ronchetti ha vinto lo spin off del talent condotto da Milly Carlucci, Ballando con le stelle ‘On the road in prima serata su Rai Uno.

Aurora ha solo 16 anni ma già tanti successi. Ha partecipato al talent per sette edizioni, oltre ad aver partecipato a Il Cantante Mascherato e per due anni consecutivi insieme a Ronchetti ha vinto la medaglia d’oro della divisione Junior del World of Dance Italy Championship.

» leggi tutto su www.ivg.it