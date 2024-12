L’economista Benetti ad Aulla: “Non si può costruire la propria felicità senza occuparsi di quella degli altri”

Si chiude con il Natale e si riaprirà con la nebbia il ciclo di conferenze di Carlo Benetti per gli Amici di San Caprasio di Aulla. Il noto economista, curatore de “L’Alpha e il Beta”, commento settimanale ai mercati finanziari di Gam Investments, musicista e musicologo appassionato, nella newsletter settimanale in pochi passaggi cala la letteratura nelle analisi dei mercati e nello scenario finanziario attuale.

“Torno sempre volentieri ad Aulla. Io mi sento sempre parte della comunità. Se dovessi definirla con un’unica parola direi: radici. Quando sono a Gallarate, a Milano, in Rai, a Class CNBC o sul Sole 24 Ore sono Carlo Benetti. Ma ad Aulla sono anche il figlio di, il nipote di, il compagno di classe di l’amico di,… la gente di Aulla sa chi sei”. E quando Aulla chiama lui risponde portando la sua professionalità: “Sono spesso invitato, soprattutto nelle scuole, con l’intento di portare un po’ di educazione finanziaria. Devo dire che il panorama non è così desolato come talvolta appare. Ma c’è bisogno di educazione finanziaria. Oggi i giovani entrano nelle professioni senza sapere come trattare con l’impiegato di banca che accende il mutuo o avanza proposte di investimento. L’uso di denaro in plastica non dà la percezione fisica dello scambio commerciale, ancora peggio la modalità di pagamento a rate. Cosa vuoi che siano 40 euro al mese? E invece, statistiche dimostrano che l’addebito mensile diviene una spirale di debiti”.

