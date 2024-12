L’Entella lancia la canzone di Natale: staff e calciatori interpretano “La voglia di sognare”

Chiavari. Non sarà Last Christmas o Feliz Navidad e neppure Jingle Bells, ma da oggi anche l’Entella lancia il suo brano di Natale.

I biancocelesti, infatti, hanno indossato le cuffie e si sono messi in gioco anche fuori da quel rettangolo verde che li ha visti protagonisti in questa prima parte di stagione, diventando, per l’occasione, dei veri e propri cantanti. Nasce così La voglia di sognare, un brano inedito scritto da Fabrizio e Nicolò Pagliettini, arrangiato da Corrado Barchi e inciso a Cavi di Lavagna nello studio di registrazione di Enrico Pianigiani.

