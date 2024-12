Lila, tenera panettiera in cerca di una famiglia

Per questa puntata della rubrica Baucheca, L’Impronta ci presenta la gatta Lila, una piccola palla di peso tutta fusa e dolcezza ospite del canile e gattile municipale. “È giunta da noi in seguito alla triste dipartita della proprietaria. Inizialmente era molto timorosa e timida – raccontano dall’associazione, che gestisce la struttura di San Venerio -, poi col tempo si è lasciata andare e ha fatto un vero e proprio passo avanti nel momento in cui è stata messa nel gattile esterno a contatto con gli altri gatti. È ancora un po’ timida, ma è facile riuscire ad avvicinarla e farle capire che può fidarsi. E appena prende confidenza diventa una piccola cozza che vi seguirà ovunque e cercherà continuamente il contatto fisico. Adora stare in braccio e ‘farvi il pane’ addosso: impasta, reimpasta, stende, vi reimpasta al contrario… è una vera panettiera!”. Minuta, occhioni verdi, carattere adorabile, la micia Liila è un concentrato di tenerezza irresistibile. Per andare a conoscerla, mandate un messaggio su Whatsapp ad Anna al 348/7882777 per prendere un appuntamento.

