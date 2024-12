Lo storico Palazzo Reali Carboni torna al suo splendore: lavori quasi terminati

Praticamente terminati i lavori di ristrutturazione di Palazzo Reali Carboni, l’edificio storico che affaccia su piazza Anacarsi Nardi che, oltre a essere stato recuperato, è stato messo in sicurezza. Il tutto grazie a un finanziamento ottenuto dall’amministrazione Martelloni di 1milione e 200mila euro. Il tetto, i pavimenti e la facciata sono stati ultimati, sono stati installati gli infissi, e sono stati rimossi i ponteggi. L’impianto elettrico, ovviamente, è nuovo e a norma, e mancano solo alcuni dettagli e rifiniture. “Gli interventi di restauro terminati – spiega il sindaco Renzo Martelloni – sono volti alla conservazione del bene che ormai da troppo tempo era stato abbandonato a se stesso. Abbiamo voluto recuperare questa bellezza storica e architettonica che, insieme al resto del borgo, fa parte del passato del paese e farà parte anche del suo futuro. Abbiamo deciso così di riportare decoro e bellezza e di ripristinare gli spazi affinché possa farne uso attivo la popolazione; infatti, il palazzo tornerà alla vita probabilmente come centro culturale e di aggregazione. Quando la famiglia Reali lo ha donato al Comune ha espresso la volontà che rimanesse a disposizione di giovani e bambini e così sarà. Voglio ringraziare la ditta che ha lavorato con continuità e serietà rispettando i tempi. Se non fossimo intervenuti andando alla ricerca di un bando utile, questo palazzo, a breve, sarebbe andato perduto dato che l’agibilità era già a rischio. La nuova amministrazione è dunque soddisfatta di questo progetto che ne incontrerà un altro, cioè quello previsto dal finanziamento di 1 milione e 500mila euro circa ottenuto tramite bando e diviso tra il Comune di Comano e di Licciana Nardi per una quota spettante di 750mila euro a Comune. Un ulteriore sostegno che prevede la sistemazione anche della piazza, andando così a ripristinare nella sua totalità un sito storico importante per Licciana.»

L’articolo Lo storico Palazzo Reali Carboni torna al suo splendore: lavori quasi terminati proviene da Città della Spezia.

