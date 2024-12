Natale 2024, a tavola e sotto l’albero le eccellenze enogastronomiche locali

Savona. Torte di verdure e cima, ma anche insalata russa e uova ripiene, passando per i ravioli o per la sera del 24 dicembre un menù a base di pesce, mitili e crostacei, e altro ancora… Manca ormai davvero poco al cenone della Viglia e al tradizionale pranzo di Natale: sulle tavole dei savonesi non mancheranno anche quest’anno i piatti, le ricette e le specialità della tradizione culinaria ligure.

Una tendenza che si conferma anche in relazione agli stessi regali natalizi, con il settore agroalimentare ancora protagonista nelle scelte dei consumatori e delle famiglie per un regalo sotto l’albero… A confermarlo le stesse associazioni agricole e di categoria.

» leggi tutto su www.ivg.it