Natale a Santo Domingo, il menù della Vigilia tra lechón asado e sancocho. Ma l’alma è la stessa del Golfo dei poeti

Il Natale nella Repubblica Dominicana è una celebrazione vibrante, caratterizzata da tradizioni culturali e culinarie che riflettono la ricca fusione di influenze spagnole, africane e locali. Come in Italia, dove le tradizioni si mescolano tra quelle locali e quelle delle regioni da cui è provenuta l’immigrazione nei decenni, anche nel Paese caraibico più spezzino che ci sia ogni casa ha il suo Natale, ma sulle tavole ci sono piatti che rappresentano un po’ tutti.

La Nochebuena, ovvero la cena della Vigilia, è il fulcro delle celebrazioni, in cui grandi gruppi di parenti e amici si riuniscono e raramente mancano prodotti come il pan de Telera, il lechón asado, ovvero un miale arrosto, spesso cucinato lentamente per ore, vero protagonista della tavola natalizia, o il pavo al horno, il tacchino al forno marinato con spezie locali.

Sul fronte di quelli che in Italia chiameremmo “primi” si affaccia l’immancabile moro de guandules, un piatto composto da riso mescolato con piselli (guandules) e cocco, mentre si può annoverare tra i contorni l’ensalada rusa, una versione locale dell’insalata russa con patate, carote, barbabietole e maionese, e i celebri tostones frittelle di platano che si cucinano tutto l’anno.

Non è raro, anzi, che sulle tavole natalizie faccia capolino un altro piatto tipico della cucina dominicana, ovvero il sancocho lo stufato di manzo o pollo accompagnati da tuberi e verdure che cuoce per ore e ore nelle cucine delle nonne caraibiche, come fa il ragù in quelle delle omologhe italiane.

Tra i dolci spicca il turrón, ovvero il torrone importato dalla cultura spagnola, così come il dulce de leche. Per brindare si fa ampio ricorso al rum, da solo o in aggiunta ad altre bevande, e si trova spazio anche per chiudere i pasti con la crema di whisky.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com