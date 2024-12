Pedopornografia: indagini della polizia e quattro arresti in Liguria

Dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Genova – Polizia di Stato

Nell’ambito delle attività realizzate dalla Polizia di Stato a tutela dei minori, il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Genova ha concluso un’operazione di contrasto alla pedopornografia online su tutto il territorio ligure che ha portato all’arresto in flagranza di reato di quattro persone e la denuncia in stato di libertà di una quinta, a vario titolo, per produzione, diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.

» leggi tutto su www.levantenews.it