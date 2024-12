Savona. Scambiavano e diffondevano materiale pedopornografico utilizzando le reti peer to peer. Per questo quattro uomini di età compresa tra 48 e 69 anni sono stati arrestati in flagranza dagli investigatori della polizia postale di Genova.

Nei guai sono finiti due informatici e un impiegato genovese e due pensionati residenti a Savona. I reati sono a vario titolo: produzione, diffusione e detenzione di materiale pedopornografico.

