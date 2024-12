“Il regalo di Natale dell’amministrazione di Porto Venere è il rifiuto di applicare il Masterplan della Palmaria. Non più il panettone per gli anziani, ma un grande regalo a tutti i residenti di Porto Venere e del mondo intero, essendo la Palmaria patrimonio dell’umanità”. Lo si legge in una nota congiunta diffusa dai consiglieri di opposizione di Porto Venere, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Jacopo Conti e Paolo Negro.

“La maggioranza dei consiglieri infatti ha approvato un piano delle opere che non prevede gli interventi previsti dal Masterplan fino al 2028, anno di fine mandato – proseguono i consiglieri -. La sindaca inoltre ha dichiarato che <questa amministrazione ha preso scelte differenti rispetto alla passata>, di cui faceva parte. I tanti soldi spesi per questo progetto mai nato obbligano l’autorità pubblica ad intervenire, la nuova salaccata dell’addizionale Irpef non può continuare a pagare oscenità come l’ex campo di Fezzano”.

L’articolo Porto Venere, l’opposizione: “Il regalo di Natale dell’amministrazione è il rifiuto di applicare il masterplan della Palmaria” proviene da Città della Spezia.

