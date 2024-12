Prima Categoria. La San Filippo Yepp vince il derby grazie all’ex della gara, Miserendino: “Il gol è per mia mamma”

Albenga. Termina con la vittoria di misura il derby tra Vadino e San Filippo Neri Yepp. I giallorossi sono riusciti ad imporsi grazie alla rete di Miserendino che, oltre al gol, ha dato un grande apporto in fase offensiva e anche difensiva, riuscendo a sbloccare un match molto equilibrato durante tutto il match.

Cross dentro di Carparelli, l’attaccante ex Vadino cade in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore poi realizzato spiazzando Manti con il cucchiaio. Esultanza con le mani al cielo per rispetto verso la sua ex squadra e palla al centro fino al 110′ minuto, recupero corposo per il brutto infortunio di D’Aprile.

