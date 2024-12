Quadro economico da oltre un milione di euro per riqualificare stadio e tensostruttura di Sarzana

Dopo l’ultimo sopralluogo della commissione di vigilanza il Comune di Sarzana ha avuto l’ok per la riapertura – con capienza ridotta a 200 persone – dello stadio Miro Luperi che potrà dunque tornare ad ospitare le partite di Tarros e Fezzanese e altri appuntamenti sportivi. L’amministrazione però continua a portare avanti anche il progetto di riqualificazione dell’intero complesso sportivo compreso della tensostruttura “Diego Bologna”. Un intervento da un milione e centomila euro attinti all’avviso pubblico “Fondo Sport e periferie 2023” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (700mila) e da un mutuo da 400mila euro acceso con il Credito Sportivo. Il quadro economico indica come la maggior parte della somma (circa 699mila euro) verrà utilizzata per la sistemazione della pista di atletica e del campo da calcio. Mentre per la demolizione e ricostruzione della tensostruttura ne saranno impiegati poco più di 75mila. Oltre 92mila euro serviranno infine per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico e i pannelli solari mentre illuminazione a led e impianto di recupero delle acque meteoriche costeranno rispettivamente 32 e 28mila euro, con la cifra totale che sarà raggiunta con i costi tecnici e di appalto.

