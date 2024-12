Recco: gli auguri di Buon Natale del sindaco Carlo Gandolfo

Dal sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Cari concittadini,

desidero raggiungervi tutti con l’augurio di un sereno e gioioso Natale. Questi sono giorni di festa, e Recco si presenta vestita con sobrietà ed eleganza, come richiedono i tempi.

I risultati ottenuti in questo anno sono importanti e ci incoraggiano a proseguire sulla strada della responsabilità e della fiducia. I nostri punti di forza, i nostri eventi, le nostre eccellenze e il nostro impegno devono fare la differenza nel cambiare le cose in meglio.

L’Amministrazione comunale sta lavorando per incrementare lo sviluppo economico, sociale e culturale che sia sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale, ponendo grande attenzione alla solidarietà e alla tutela delle fragilità.

Un ringraziamento a tutti coloro che anche in questi giorni di festa lavoreranno per garantire a tutti i servizi necessari.

A nome mio personale, della Giunta e di tutta l’Amministrazione Comunale, rivolgo a ciascuno di voi un sincero augurio di Buon Natale. Questi giorni possano portare a voi tutti e alle vostre famiglie salute, serenità, occasioni per stare insieme e realizzare i vostri desideri e le vostre speranze.

» leggi tutto su www.levantenews.it