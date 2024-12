Revocato finanziamento da 184mila euro a Beverino, 240mila assegnati Spezia e Levanto per acquisto mezzi

Con un decreto varato nella giornata di ieri la Regione ha revocato i contributi, per complessivi circa 620mila euro, assegnati nel 2023 ai Comuni di Beverino, Pontedassio e Savona, nell’ambito del Programma annuale 2023 degli interventi e delle progettazioni infrastrutturali in materia di viabilità, mobilità ciclistica, degli investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali, automezzi/mezzi operativi finalizzati ad interventi manutentivi delle reti stradali comunali e provinciali. Per quanto riguarda il comune della Val di Vara, si tratta di un finanziamento di circa 184mila euro per lavori di manutenzione straordinaria delle vie Castello e Crescio, a Castiglione Vara (costo complessivo intervento circa 195mila euro). “A seguito di apposite verifiche effettuate dal Settore Infrastrutture è emerso che i tre soggetti beneficiari non hanno provveduto all’acquisizione e alla pubblicazione dei relativi C.I.G. (Codice identificativo di gara) entro il termine perentorio del 27/10/2024”, riporta il decreto spiegando la ragione della revoca; nell’atto si indica che Pontedassio e Savona non hanno presentato il Cig, Beverino sì, ma il 31 ottobre.

Contestualmente, nel medesimo atto gli uffici regionali hanno anche riassegnato i fondi in questione, che sono di provenienza ministeriale (Mef), operando il quanto aggiornamento del Programma annuale 2023. Destinatari – per l’acquisto di mezzi – una serie di Comuni capofila, tra cui, nello Spezzino, La Spezia e Levanto. In particolare, prendono la via del capoluogo provinciale circa 148mila euro per l’acquisto – operazione che vede associati i Comuni di Porto Venere e Riccò del Golfo – di una terna (circa 16mila euro di cofinanziamento comunale); mentre a Levanto approdano circa 42mila euro per l’acquisto di un Ford Ranger 2.0 Ecoblue (cofinanziamento comunale circa 5mila euro) e circa 51mila euro per l’acquisto di un Ford Ranger 2.0 Ecoblue con atrezzatura invernale (cofinanziamento comunale circa 6mila euro), entrambi interventi in associazione con i Comuni di Borghetto Vara e Carrodano.

