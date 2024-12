Serie D. Il Giudice Sportivo ufficializza multa e punto di penalizzazione per l’Albenga

Albenga. Dopo la mancata partecipazione alla partita contro l’Imperia valevole per la diciottesima giornata di Serie D “A”, arriva l’ufficialità della multa da parte del Giudice Sportivo. Come si poteva pensare, il club ingauno ha ricevuto oggi ufficialmente la sanzione.

Per il club un punto di penalizzazione in campionato e una multa di duemila euro. Con questo responso, la squadra scende quindi a 19 punti in classifica e si avvicina ancora di più alla zona della retrocessione, l’Imperia invece sale a 24 punti ed esce dalla zona playout.

