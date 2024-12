Spazzatura di Natale, l’appello di Amiu: “Appiattite gli scatoloni, no agli abbandoni illeciti”

Genova. Natale deve ancora entrare nel vivo eppure nelle strade dei vari quartieri di Genova – più in periferia che in centro – si sta già verificando il classico problema della gestione dei rifiuti: da una parte un maggior numero di imballaggi, incarti e addobbi, ma anche avanzi di cene e pranzi, dall’altra parte un servizio di raccolta, quella di Amiu, che non può non fare i conti con le ferie dei dipendenti e la chiusura degli impianti di smaltimento, esterni all’azienda. A rendere il tutto più complicato anche il traffico micidiale dei giorni della vigilia, con auto in doppia fila e code, a ostacolare il passaggio degli autocompattatori.

Ecco quindi che, si tratti di cassonetti smart o dei classici cassonetti ad apertura totale – che ancora resistono in alcune zone di Genova – sono molte le situazioni che vedono i contenitori stracolmi e conseguenti cumuli di rifiuti per strada. Situazioni che, purtroppo, sono destinate a peggiorare nei giorni del 25 e del 26 dicembre, e più in generale in tutto il periodo delle feste. Con una parentesi anche più delicata, quella relativa ai rifiuti pericolosi come, ad esempio, il materiale pirotecnico.

