Tutto pronto per il presepe vivente di Equi: cosa c’è da sapere

Tutto è pronto nel suggestivo borgo medievale di Equi Terme per accogliere i visitatori per il suo celebre presepe vivente, giunto alla trentaquattresima edizione in trentotto anni di storia. Un grande entusiasmo accompagna la vigilia per l’annuncio che, per il secondo anno consecutivo, il vescovo diocesano fra Mario Vaccari visiterà il presepe. La sua presenza è attesa per sabato 28 dicembre alle ore 18, quando impartirà la sua benedizione e condividerà con i presenti un momento di spiritualità e riflessione.

Il presepe vivente di Equi si svolgerà il 25 e 26 dicembre dalle 20,30 alle 23,30 e il 27 e 28 dicembre dalle 18 alle 21. La rappresentazione coinvolge oltre cento figuranti che danno vita a un percorso di circa un chilometro, attraversando il borgo medievale di Equi Terme. Più di trenta stazioni tematiche, tra cui l’antico mercato e il castello di Erode, conducono i visitatori fino alla Natività, allestita in una spettacolare grotta carsica ai piedi delle Apuane.

