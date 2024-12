Veleggiata Erix a sostegno di Mensa 2000, donati oltre 4mila euro

Riprendendo la nota usanza napoletana del “caffè sospeso”, il Circolo della vela Erix di Lerici ha recentemente organizzato una veleggiata – denominata appunto ‘A veleggiata suspisa – a favore di chi è in difficoltà; in particolare, le quote di iscrizione all’iniziativa, tenutasi domenica scorsa, sono state inviate direttamente sul conto corrente della Missione Mensa 2000 per sostenerla nel fornire pasti caldi a chi ha bisogno. E lo scorso venerdì sera al circolo, alla presenza di molti soci ed amici dell’Erix e di Acquadimare.it, è stato ufficialmente consegnato a Mensa 2000 l’assegno da 4.168 euro frutto della veleggiata benefica.

L’articolo Castello di Porto Venere, aperture straordinarie per il periodo delle feste proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com