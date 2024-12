Velocità più basse, flussi di traffico reindirizzati e qualità della vita del paese migliorata: Borghetto approva il Piano Urbano del Traffico

Borghetto Santo Spirito. Migliorare la qualità della vita del paese moderando la velocità dei veicoli e reindirizzando il transito dei mezzi (specie quelli più pesanti) dalle zone maggiormente urbanizzate e abitate ad altre dotate di strade più adatte. Sono questi i punti cardine del Piano Urbano del Traffico che ieri è stato approvato a maggioranza dal consiglio comunale di Borghetto Santo Spirito.

Presentando le linee guida del Piano, redatto dall’architetto Danilo Odetto, il sindaco Canepa ha specificato i “problemi” sui quali il Put intende intervenire: “In alcune zone della città il traffico viaggia a velocità particolarmente sostenuta e proprio per questo sono stati anche teatro di incidenti piuttosto gravi; inoltre, in alcuni punti gli edifici sono talmente a ridosso delle strade che il transito dei mezzi (e particolarmente quelli pesanti) causa disagi a chi vi abita. Inoltre, è fondamentale pensare in prospettiva e ragionare su come dovrà essere la città da qui a 15 anni, specie nell’ottica della mobilità sostenibile. Questo Piano, dunque, si propone di risolvere queste e altre problematiche specifiche, sulle quali l’amministrazione comunale ha dato input precisi. Vorrei sottolineare che non si tratta di un progetto esecutivo, ma di un quadro d’insieme basato su analisi effettuate in modo scientifico e su osservazioni arrivate anche da diverse realtà della città (come la Croce Bianca, ad esempio) alle quali abbiamo sottoposto un questionario. Non trattandosi di un piano esecutivo, qualsiasi intervento non sarà realizzato senza prima aver valutato con attenzione, anche a seguito di un dialogo diretto con il tessuto sociale ed economico, ogni possibile ricaduta”.

