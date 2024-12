Il Comune di Vezzano ligure informa che venerdì 27 dicembre e venerdì 3 Gennaio, dalle 9:00 alle 12:00, sarà possibile ritirare i mastelli grigi con tag presso lo sportello Tari di Vezzano in Via Valeriano, 1. Palazzo civico ricorda che dal 1° gennaio 2025 entrerà in vigore il nuovo sistema di raccolta puntuale del rifiuto residuo non differenziabile e l’uso del mastello grigio con tag sarà obbligatorio. Le esposizioni non conformi non saranno ritirate.

L’articolo Vezzano, raccolta puntuale alle porte: due venerdì mattina di distribuzione mastelli grigi con tag proviene da Città della Spezia.

