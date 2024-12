Vittoria casalinga e Natale da capolista per il Volley Colombiera

Vittoria casalinga contro il CUS Genova per il Volley Colombiera che, dopo aver perso il primo set per 23-25 trova le giuste motivazioni aggiudicandosi i set restanti con un ottimo gioco che li ha portati sul 3-1 con parziali di 25-14 25–18 e 25-17. Questo risultato consente così alla squadra di passare le feste da primi in classifica.

Castagna Andrea, Cecchieri Alessandro, Pucci Thomas, Sinagra Gaetano Leone Andrea L, Roffo Teodoro, Capone Alessandro L, Regoli Matteo, Masinelli Luca, Pieraccioli Luca, Castagnet Maicol, Colombo Leonardo, Morselli Samuele. Allenatori Carli Claudio e Carli Andrea. Dirigente Morselli Riccardo

