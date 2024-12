“Dio del cielo se mi vorrai/ In mezzo agli altri uomini mi cercherai/ […] Dio del cielo se mi vorrai amare/ Scendi dalle stelle, vienimi a cercare/ […] Le chiavi del cielo non ti voglio rubare/ Ma un attimo di gioia me lo puoi regalare/ E se ci hai regalato il pianto ed il riso/ Noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso”. Di certo molti avranno riconosciuto alcuni versi, liberamente assemblati, tratti da un testo di Fabrizio De Andrè scritto a quattro mani con Gian Piero Reverberi. Quale migliore occasione per ribadirne la profonda riflessione anche se, prima di entrare nel merito, vorrei sottolineare alcuni spigoli considerativi sulla contingenza natalizia di quest’anno. Già nel Novembre del 2021 sono trapelate dalla Commissione europea alcune indicazioni sotto il titolo di “Linee guida per la comunicazione inclusiva” che, oltre a suggerimenti assolutamente condivisibili come l’impegno per non ghettizzare i disabili, ne elencava altre quantomeno stravaganti come quella contenuta nel capitolo “Culture, stili di vita o credenze” che esorta a “evitare di dare per scontato che tutti sono cristiani”, aggiungendo che “non tutti celebrano le festività cristiane e non tutti i cristiani le celebrano nelle stesse date”. Credo che l’ovvietà dell’osservazione inviti a leggerla in un senso non limitatamente assertivo sia per quanto riguarda la presenza di altre professioni religiose nell’Unione, sia circa le diversità tra le chiese nell’indicare la data nella quale celebrare il Natale. Mi sembra ne sia riprova la sostituzione dell’espressione “Buon Natale” in Francia; a Saint-Denis, per esempio, le luminarie ostentano un inclusivo “Bel Hiver”, le programmazioni festive a Nantes sono state ribattezzate “viaggio d’inverno”, ad Angers “Soleis d’hiver” e non è necessario proseguire. Certo il mercato non ne viene danneggiato, che importa il nome? Ciò che conta è garantire turismo e vendite! Mi sembra di poter leggere una certa ipocrisia in tutto questo ma la vera questione rimane: è utile alla Cultura, e scrivo la parola con la iniziale maiuscola, l’eliminazione delle tradizioni e delle peculiarità, insomma di radici e differenze? Non sarebbe più proficuo conservarle e celebrarne il reciproco rispetto?

Interessante sarebbe notare che la data del Natale, come nascita del Cristo, è quantomeno controversa; i sacri testi non ci soccorrono. Al momento del fatto la cosa passò del tutto inosservata, com’è ovvio, solo due secoli più tardi si aprì il dibattito e solo tra il IV e il V secolo dopo Cristo la datazione venne concordata tra le parti. Va anche detto che il dibattito tra gli specialisti si sviluppa, ancora oggi, circa le “origini pagane o cristiane” della ricorrenza, alcuni le collegano con i Saturnalia e il solstizio d’inverno, periodo nel quale gli antichi romani si scambiavano doni e il sole riprendeva ad allungare le giornate dando origine al culto del Solis Invicti; altri ricordano come il Vescovo Epifanio sottolineasse la vicinanza tra la celebrazione del sole in oriente e la luce del cristianesimo così da poter avvicinare, oggi forse diremmo includere, le due culture tanto che l’Imperatore Giustiniano, con abile mossa politica, trasformò il 25 dicembre in “festa ufficiale dell’Impero Romano”. Interessante anche l’evoluzione che conduce, attraverso la promiscua commistione tra un vecchio con la barba bianca, forse Odino; San Nicola, protettore di marinai, mercanti, arcieri, bambini, prostitute, venditori ambulanti, farmacisti, avvocati, prestatori di pegno e detenuti; un barbuto anziano vestito di rosso che viaggia su una slitta trainata da renne, testimonial della Coca cola dagli anni trenta del secolo scorso, alla figura ben nota di Babbo Natale. Come sia diventato oggi fonte di attriti religiosi e limite all’inclusività rimane questione da dirimere; io non sono credente ma rispetto i cristiani quanto i seguaci di qualsiasi altra fede e fatico ad accettare l’idea di eliminare qualsiasi caratterizzazione e profonda espressione culturale in nome di un’omologazione anonimizzante che, invece di difendere l’individuo, lo annichilisce.

