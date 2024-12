Cade da una scala a Manarola, ottantenne al Pronto soccorso

Erano le 18:30 circa di ieri, 24 dicembre, quando la Pubblica assistenza di Corniglia è stata attivata per un intervento di soccorso a un uomo caduto da una scala in un’area impervia a Manarola. Dopo aver valutato l’accaduto, la Pa ha richiesto il supporto dei Saf (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco. La persona soccorsa, di circa 80 anni, presentava ferite multiple al volto, lesioni alla nuca, dolore al collo e all’anca sinistra. Dopo una valutazione accurata sul posto, è stata trasferita in codice giallo al Pronto soccorso Sant’Andrea della Spezia.

