Camogli: affidato il compito di spostare 72 salme e 42 ossari dalla piana a rischio

Nel cimitero di Camogli, a seguito del crollo dei loculi in mare, sono stati installati sensori che indicano eventuali movimenti anche minimi della falesia. Una positiva conseguenza è l’installazione di semafori sulla provinciale Recco-Camogli che bloccherebbero il traffico in caso di allarme. In attesa dei lavori previsti per mettere in sicurezza il litorale, compresi cimitero e strada, il Comune ha affidato l’incarico alla società “La Generale Pompe Funebri Spa” di trasferire le salme dalla zona a rischio, per il momento nella camera ardente in attesa di una situazione definitiva. Già dopo il crollo un’altra parte di loculi era già stata smantellata per evitare finisse anch’essa in mare. La nuova amministrazione comunale guidata da Giovanni Anelli ha raggiunto un accordo con i parenti che avevano chiesto un risarcimento; ha previsto un piano per mettere in sicurezza il litorale e prosegue i lavori perché altra parte del cimitero non finisca in mare. Un lavoro complesso che richiede tempo e finanziamenti. A quasi sette anni dal crollo, segna invece stranamente il passo il processo penale o un proscioglimento di parte o di tutti gli inquisiti per non avere provveduto ad evitare il crollo.

