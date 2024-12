Dall’ufficio stampa di Amt

Giovedì 26 dicembre a Sestri Levante si svolgerà la consueta fiera di Santo Stefano pertanto una parte di via Nazionale verrà chiusa al transito veicolare. I bus della linea 704 transiteranno, in entrambe le direzioni, sul ponte Serlupi, in via Terzi (ospedale) e in via Bruno Primi per poi riprendere il regolare percorso.

