Soccorsi. ‘Santa’: trovata in casa, morta da giorni. Lavagna: 118, record di persone svenute

Gli abeti illuminati, la messa di mezzanotte, lo scambio di auguri e di regali, l’aperitivo, il pranzo. Poi la passeggiata al sole, la visita ai presepi, il cinema o la tombolata in famiglia. Ma il Natale ha anche un altro volto: la macchina del 118 e dei soccorsi e più in generale la sanità; i vigili del fuoco pronti a intervenire, le forze di polizia che non abbassano la guardia.

Stamattina i parenti che abitano all’estero hanno chiamato invano a Santa Margherita una non più giovane signora per farle gli auguri; è stato un vicino di casa a lanciare l’allarme; la donna era morta, forse da alcuni giorni, ma sarà l’eventuale autopsia a stabilirlo, così come le cause del decesso che ha mobilitato anche vigili del fuoco, Croce rossa e carabinieri. Un’altra persona è morta in Val Graveglia a seguito di una crisi cardiocircolatoria; vano è stato l’intervento dei sanitari.

