Da Gian Giacomo Solari, capogruppo consigliare in Zoagli

E’ Natale per tutti con i suoi simboli tradizionali efficienti, illuminazioni, presepi, alberi addobbati, non nella frazione di San Pietro di Rovereto a Zoagli dove l’albero simbolo di Natale posizionato ai primi di dicembre davanti alla Chiesa, oltre a non essere addobbato è già seccato come si evince dalle foto, di conseguenza si presenta molto male ai cittadini proprio adesso che è Natale.

» leggi tutto su www.levantenews.it