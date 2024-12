Albissola, minoranza all’attacco: “Pochi investimenti nelle opere e alta pressione fiscale”

Albissola Marina. L’pprovazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione 2025/2027, il bilancio di previsione 2025–2027 e gli allegati economici sono stati al centro dell’ultimo Consiglio comunale dell’anno ad Albissola Marina. “Il voto del nostro gruppo è stato contrario, contrarietà motivata dal puntuale intervento di Giovanni Siri” afferma il gruppo di minoranza “Tradizione e Futuro”.

“Una campagna elettorale fatta di tante promesse, di grandi progetti che, di fatto si traduce in un bilancio di previsione triennale davvero deludente. L’Albissola del fare, quella che ci amministra da più di 10 anni, quella (permettete la battuta) del gatto e la volpe a cui recentemente si è aggiunto il topolino, ha talmente a cuore la nostra amata Albissola che per il triennio 2025-2027 nulla prevede per la “competitività e lo sviluppo”, solo impegni di spesa irrisori per l’ energia e diversificazione delle fonti energetiche”.

