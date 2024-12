Una vittoria sfumata in pieno recupero per il Mantova, ma per i lombardi resta sempre una buona giornata vista la posizione in classifica a ridosso della zona playoff. Al Picco di La Spezia a segnare il primo gol della gara è stato l’ex Finale Alessandro Debenedetti, al suo secondo centro in Serie B con un colpo di testa vincente.

Un anno da incorniciare per il classe 2003 che ha vinto la Serie C con i biancorossi e raggiunto la cadetteria collezionando minutaggio ed esperienza.

