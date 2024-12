Alteo Bolognini eletto alla guida degli allenatori liguri

Per la prima volta nella storia dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio, uno spezzino, Alteo Bolognini, è stato eletto Presidente Regionale Liguria, per il quadriennio 2025/2028, dopo la presidenza del genovese Ugo Maggi. All’unanimità tutte le provincie liguri si sono espresse in favore della sua nomina. Pochi, ma significativi, i punti del suo programma: “Il mio principale desiderio sarà quello di rappresentare la mia Regione creando un gruppo di lavoro coeso e determinato con tutti i Presidenti Provinciali. E’ mia ferma intenzione far crescere ulteriormente la mia Regione, operando fattivamente sul territorio nell’interesse di tutti gli allenatori e preparatori atletici, per poter offrire ad ognuno l’opportunità di crescere calcisticamente nell’ambito della ns. categoria. Cercherò, sicuramente, di creare una giusta sinergia con le altre Componenti Federali per poter collaborare al meglio. Sarà un serio impegno, ma posso assicurare fin d’ora che ho gli stimoli giusti per mettere in atto questo mio programma e sono ottimista per il futuro dell’Associazione”.

E ancora: “Il merito di aver ottenuto questo prestigioso incarico non è soltanto mio, ma di tutti i tecnici spezzini che in questi anni hanno creduto in me e nell’associazione che ho rappresentato. In modo particolare del mio grande amico Maurizio Figoli che, grazie alla sua professionalità e dedizione, è ora stato eletto presidente provinciale. Senza dimenticare figure importanti per la mia crescita professionale: Domenico Canepa, Franco Bettocchi, Valentino Fabbri, Alessandro Manzo e Fulvio Magi. Un ringraziamento speciale anche a tutto il Consiglio spezzino”.

