Varazze. E’ ormai sotto controllo, ma non spento in via definitiva, l’incendio divampato nella notte a cavallo tra il 23 ed il 24 dicembre a Varazze, in frazione Alpicella, nell’area limitrofa a località Ceresa.

Nella giornata del 24 dicembre il forte vento ha reso sostanzialmente impossibile per tutto il giorno l’impiego dei mezzi aerei, ieri, invece, Canadair ed elicotteri hanno potuto alzarsi in volo con lanci d’acqua continui nella vasta zona interessata dal fronte di fuoco.

