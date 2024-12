Calcio/ Samp alla caccia dei tre punti per evitare il baratro: al Ferraris la Carrarese

Boxing Day anche in Italia: la serie B scende in campo per l’ultima del girone di andata con la Sampdoria in campo alle 20.30 al Ferraris contro la Carrarese. I blucerchiati hanno vinto l’ultima volta in casa contro il Manvota avversario questo pomeriggio al Picco contro lo Spezia. Per la formazione allenata da mister Semplici serve una vittoria per non finire nelle zone bassissime di classifica.

Leonardo Semplici potrebbe cambiare pochissimo negli undici iniziali nonostante domenica ci sia un’altra partita, ancora una volta in casa contro il Pisa allenato da Pippo Inzaghi.

