Calcio/ Samp – Carrarese 1-1: al Ferraris fischi e girone d’andata chiuso ai play out

La parola vittoria per la Sampdoria è un tabu: con la Carrarese finisce 1-1 ed è un punto deludente per una squadra costruita con altre ambizioni. Al Ferraris il successo manca dalla gara contro il Mantova ma quello che preoccupa è il rendimento della rosa anche stasera in difficoltà. Leonardo Semplici si affida a forze fresche: in difesa spazio a Veroli nel braccetto di sinistra, mentre a centrocampo tornano dal primo minuto Vieira e Yepes al fianco di Akinsanmiro con Barreca a sinistra preferito a Ioannou. In avanti la coppia titolare Coda-Tutino.

Primi minuti di gioco da horror per la Sampdoria: Finotto entra in area di rigore anticipa Riccio e infila Ghidotti complice una deviazione di Akinsanmiro. Il Doria prova a reagire con Tutino di testa che manda fuori anticipando il suo compagno Meulesteen messo meglio a pochi passi da Bleve. La squadra di Semplici attacca e al 26’ la conclusione di Depaoli viene murata dalla difesa: lo stesso giocatore poi deve lasciare il campo per una botta. Dopo la mezz’ora ci provano sia Vieira che Coda senza impensierire Bleve. Nel finale la Carrarese potrebbe raddoppiare ma la difesa della Sampdoria fa muro. Si chiude il primo tempo con i fischi e la contestazione della Sud.

