Capodanno: controlli sui petardi e appelli degli animalisti

Dopo il caso del ragazzo rimasto ferito e ustionato per lo scoppio in piazza di un petardo a Campomorone, aumenteranno nei prossimi giorni i controlli per scoprire eventuali possessori e venditori di “bombe” e petardi irregolari per la loro potenza. Controlli e ordinanze di alcuni sindaci cercheranno di limitare l’uso di petardi per salutare il nuovo anno; un’abitudine questa che provoca spesso ferimenti e incendi. Si moltiplicano intanto gli appelli degli animalisti per evitare scoppi insopportabili per gli animali domestici, ma che provocano reazioni anche in quelli selvatici che possono trovare la morte contro ostacoli quando fuggono terrorizzati.

