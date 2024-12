Chiavari: depuratore, casus belli, per vincere le elezioni nel 2027

La novità, non un colpo di scena, consiste nel fatto che Iren abbia presentato ricorso al Consiglio di Stato contro la sentenza del Tar ligure che bloccava la costruzione del depuratore in zona colmata a Chiavari. Ci sono probabilità che vinca perché i camini con le nuove tecnologie non puzzano più, perché la città non ha altri spazi per tenere la costruzione a distanza di cento metri da altri edifici; perché ammodernare l’impianto di Preli significa rispettare tutte le regole in vigore oggi. E’ evidente tuttavia che tutta Chiavari gradirebbe la scelta di un’altra area adeguata dove far confluire e trattare le fognature; ma nessuno la indica. Un ottimo punto su cui far leva e propaganda elettorale.

“Exscusatio non petita, accusatio manifesta”. Ad esclusione dell’allora sindaco Vittorio Agostino, nessuno ha indicato un’alternativa non solo all’area dove costruire il depuratore, ma a come impiegare la preziosa area di colmata in alternativa al depuratore; certamente concessioni che dialoghino con la nautica, la balneazione, il turismo. Detto questo in molti a Chiavari pensano che il caso depuratore sia solo l’inizio di una lunga e dispendiosa campagna elettorale per spazzare via la maggioranza Messuti-Canepa-Segalerba. C’è chi fa addirittura i nomi di possibile candidato sindaco, assessori, sostenitori; tutti legati da un filo rosso che unirebbe esponenti della finanza, membri dell’opposizione consigliare, politici trombati, stimate associazioni. Il tutto rigorosamente al condizionale perché saranno i fatti a dimostrare la fondatezza o meno delle ipotesi che circolano in piazza Mazzini e in carrugio. (m.m.)

