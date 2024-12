D’Angelo cambia dopo Natale: occhio ai diffidati, in diversi possono riposare. E il Mantova si affida a Mancuso

Due partite per chiudere al meglio un 2024 da incorniciare, ma per lo Spezia la testa è tutta rivolta alla sfida contro il Mantova. Il Picco si prepara a salutare un anno complicato ma che ha regalato grandi soddisfazioni e per farlo, grazie anche al ritorno della Curva Ferrovia, l’obiettivo è la vittoria. Uno Spezia che arriva a questa partita con enorme entusiasmo dopo la vittoria di Catanzaro, ma che per forza di cose inizia a pensare anche a lungo termine. Sei i diffidati, tra cui tre difensori e Salvatore Esposito: almeno un paio potrebbero riposare.

D’Angelo ragiona sull’undici migliore possibile, ben conscio della pericolosità di un Mantova che non ha mai vinto in trasferta ma che nelle ultime uscite non ha mai deluso, con prestazioni importanti anche lontano da casa. Potrebbe riposare Salvatore Esposito, così come Wisniewski in difesa: vitale avere il 5 a Bari il 29. Dietro, di fronte al sempre più confermato Gori, potrebbero così agire Mateju, Hristov e Bertola, con gli ultimi due a loro volta in diffida. A centrocampo Elia e Aurelio partono favoriti per partire titolari sulle fasce, con Degli Innocenti in regia e uno tra Nagy e Cassata sulla destra, con lo spezzino un pizzico avanti. Sul centro-sinistra possibile chance per Candelari, con Bandinelli diffidato e a rischio squalifica. Davanti, Pio sembra inamovibile ma dovrà riposare anche lui: Soleri scalpita, così come Di Serio e Colak: in quattro si giocano due maglie da titolari.

