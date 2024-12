D’Angelo: “I punti sono sempre guadagnati. Recuperata una partita non facile, non dobbiamo pensare agli altri”

“I punti sono sempre guadagnati. Abbiamo pareggiato al 93’ ed eravamo più vicini alla sconfitta che al pareggio o alla vittoria”. Parla così Luca D’Angelo dopo il pareggio dello Spezia contro il Mantova, che permette alle Aquile di chiudere il girone d’andata a quota 38 punti, al terzo posto: “Le prime due in classifica sono partite per fare quel campionato, il Sassuolo di sicuro ma anche il Pisa, che ha grandissime ambizioni. Noi dobbiamo fare questo, giocare al massimo e portare a casa più punti possibili. Non dobbiamo pensare agli altri. Anche l’anno scorso abbiamo pareggiato a Santo Stefano, ci auguriamo che il prosieguo sia lo stesso”, spiega.

Uno Spezia dominatore del gioco, complice l’espulsione di Brignani, ma che ha faticato in termini di lucidità davanti la porta: “Abbiamo crossato molto e a livello di qualità lo abbiamo fatto abbastanza bene. Ci siamo fatti prendere un po’ dalla frenesia, gli attaccanti dovevano attaccare l’area diversamente, come sanno fare. La frenesia del cercare il pari, prendendo pali e parate, ti porta ad essere più impreciso. Non abbiamo attaccato benissimo l’area, ma devo dire che abbiamo giocato con uno spirito eccezionale. Abbiamo recuperato una partita non facile”, prosegue, prima di un appunto sul possesso palla: “Se il possesso palla si intende il portiere con la palla tra i piedi a me non interessa. Il Mantova avrebbe fatto più possesso di noi perché è costruito in quella maniera, ma a me non interessa questa statistica. Mi interessano i tiri in porta, gli angoli conquistati e le palle gol concesse agli avversari. Io guardo questo, con anche i contrasti vinti, il resto non mi interessa. Abbiamo avuto più possesso perché il Mantova era in dieci, altrimenti avrebbero tenuto più loro la palla”.

