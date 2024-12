Falcinelli spezza la maledizione: “Oggi sembrava stregata. Ma per come si era messa il punto è guadagnato”

“Pensavo fosse stregata”. Nasconde un sorriso Diego Falcinelli, che si sblocca dopo oltre un anno e trova il suo primo gol con la maglia dello Spezia, in un momento molto delicato e regalando un punto alle Aquile contro il Mantova. “C’è stata un’azione prima del gol dove ho colpito il portiere sul piede, anche lui mi ha detto che è stato tutto istinto. Mi è mancato tanto questo gol, ci ho creduto tanto e sono contento sia arrivato oggi. Non sono contento per il risultato, ma per come si era indirizzata è stata difficile, ma quello di oggi è più un punto guadagnato che due persi”, racconta il numero 11.

Un Falcinelli reinventato da D’Angelo, che lo sta spesso schierando a centrocampo per incidere maggiormente in manovra. “Oggi sono entrato da mezzala, perché abbiamo cercato di fare superiorità con me ed Elia. Dopo l’espulsione loro si sono chiusi molto e abbiamo provato a scardinarli. Cerco di adattarmi in ogni zona del campo, io cerco di dare il massimo sempre ogni giorno poi le scelte sono del mister e cerco sempre di rispettarle”, racconta l’attaccante, tornando poi sul match: “Il Mantova è una squadra ben organizzata, che fa del palleggio e l’uscita dal basso la sua forza. Abbiamo provato a prenderli alti, ma forse non avevamo quella foga che abbiamo di solito in casa. Al Picco è difficile per tutti fare punti, forse abbiamo avuto qualche distanza sbagliata, ma abbiamo fatto la nostra partita. Abbiamo preso due traverse, per 70-75 minuti c’è stata una squadra in campo. Poi loro avevano 8-9 giocatori in area, non era facile, e fortunatamente l’abbiamo pareggiata al 93’. L’avessimo fatto un po’ prima forse l’avremmo anche vinta, ma in un turno così ravvicinato fare punti è importante. Cercheremo di portare a casa da Bari la posta in palio”.

