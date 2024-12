Liguria. Un Santo Stefano certamente difficile per la viabilità autostradale sulle rete ligure e savonesi, tra cantieri, incidenti, forti raffiche di vento e traffico intenso per le prime partenze delle festività natalizie. E le previsioni parlano di altri possibili disagi da domani e fino a sabato per l’aumento del flusso viario sulle diverse tratte.

Attualmente la situazione vede una coda di 4 km sulla A10 tra Genova Pra’ e Arenzano, in direzione Savona per incidente.

