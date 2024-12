Lavagna: il grande vuoto lasciato da Fabrizio negli amici della Croce Rossa

Il Comitato di Lavagna della Croce Rossa Italiana ha pubblicato sul proprio sito un toccante saluto a Fabrizio Carlini, già presidente della attiva pubblica assistenza, deceduto prematuramente nei giorni scorsi a seguito di una malattia

Caro Fabri … hai visto quanto Rosso c’è intorno a te ?

Te che per quel rosso vivevi, noi sorpresi di vederti per la prima volta con un pigiama quando ci hai sorpreso tutti in ospedale, tu abituato a indossare la Divisa di croce rossa h24 anche nelle festività, quella divisa che ti sei avvolto come casa, quella divisa che ti ha sempre protetto come uno scudo contro il male .. tu così buono, sempre ad assecondare tutti i nostri capricci .. a mettere sempre una buona parola … e dopo una litigata a guardarci e sorridere e tutto é sempre finito con una sigaretta e un caffè , tu che a ogni servizio ti abbiamo trascinato dietro e poi ti vedevamo crollare sul sedile dal sonno … proprio come un bambino … tu spirito libero … con pregi difetti ed errori …

Noi , la tua seconda famiglia… e tu il nostro Presidente per sempre

Ciao Fabri … ciao amico ti amiamo sin lassù

