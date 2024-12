Possanzini: “Il pari sta anche stretto allo Spezia, ma oggi non si parla di calcio”

“Oggi non parliamo di calcio”. Davide Possanzini è scuro in volto nonostante la prestazione tutto cuore del suo Mantova, riuscito dove solo il Bari si era innalzato, facendo punti al Picco. “Ci sono stati eventi che hanno condizionato troppo: i giocatori a volte sbagliano e diamo colpa a loro se non c’è spettacolo, oggi è colpa di qualcun altro. Abbiamo giocato con foga, coraggio, determinazione, ma non ad armi pari, contro una squadra fortissima. C’è andata bene perché lo Spezia ha preso due traverse, il pareggio quasi gli sta stretto. Noi ci siamo compattati e abbiamo fatto la partita che dovevamo, loro mettono la palla da ogni parte del campo e con uno in meno fai fatica. È stata dura, ma sono amareggiato perché così è troppo. Sembra voglia trovare l’alibi ma non lo voglio: abbiamo gli occhi per guardare e le cose le dobbiamo dire”.

Una direzione che non ha convinto l’allenatore del Mantova, specie per l’espulsione di Brignani: “Quando parlo di arbitri non porto acqua al mio mulino. Ci sono casi in cui un mio giocatore ha fatto un fallo che meritava più il giallo di altri, lo stesso vale per i giocatori dello Spezia. Se si sceglie un metro di giudizio, va portato fino alla fine. Se non ammonisci Elia dopo quei falli non puoi buttare fuori il mio. Sull’episodio puoi sbagliare, poi c’è il VAR che può correggere ma sul gol nostro è una valutazione di campo. Quello che mi lascia perplesso è il metro di giudizio che non mi è piaciuto”. Espulso anche Possanzini, in protesta dopo un angolo concesso: “Basta vedere l’angolo sul gol annullato e lì c’è la spiegazione del mio rosso. Non c’è angolo, è inesistente. Io ho solo detto che era una cosa vergognosa, se dire questo è infamare l’arbitro… è meglio che sto zitto”, conclude.

